Украина Эпидемия гриппа: в разных областях Украины продолжают закрывать школы на карантин

2019-01-28 19:00 234

В понедельник, 28 января, стало известно о введении карантина в Черновцах, Шостке и некоторых учебных заведениях Житомирской области.

Так, в городе Шостка на карантин ушли все школы. Вынужденные каникулы продлятся одну неделю - с 28 января по 1 февраля. Известно, что в Черновцах также закрыли все школы с целью предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ. Карантин объявлен в учебных заведениях на две недели - с 28 ноября по 8 февраля. В Житомирской области на карантин отправились 36 общеобразовательных заведений.

По информации пресс-службы Житомирской облгосадминистрации, это количество составляет 5,5% от всех школ области. Кроме того, в связи с эпидемиологической ситуацией закрыты и три детских сада. Продолжительность карантина в сообщении облгосадминистрации не уточнили.