Украина фото В Днепропетровской области взорвался цех Коксохима - много пострадавших

2019-01-29 11:13 219

В  Каменском Днепропетровской области произошел взрыв на территории ЧАО "Днепровский коксохимический завод". 

"29 января в 3 часа 30 минут в г. Каменское на территории ЧАО "Днепровский коксохимический завод" в трехэтажном здании смолоперегонного цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с возгоранием битума. В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы пять человек", - сообщают в ГосЧС Украины.

Возгорание охватило площадь около 200 квадратных метров. В 04:07 оно было ликвидировано. Уточняется, что в результате пожара было повреждено также технологическое оборудование цеха.

"Обследована прилегающая территория на предмет разрушения. В этом цехе зафиксировано около 500 квадратных метров разрушений технологического оборудования. В данном цехе пока технологический процесс приостановлен", - заявила спикер ГосЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева

Также она подтвердила информацию о пострадавших.

"На месте пожара находились пять работников этого завода - их с ожогами направили в больницу скорой медицинской помощи, все в тяжелом состоянии. У людей ожоги лица, верхних конечностей, так как на предприятии использовали смолу и именно парами этой смолы люди получили ожоги", - объяснила Гречищева.

Причина взрыва пока точно не установлена.

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