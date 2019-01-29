Украина фото В Николаевской области девушка спасла двух детей, которые провалились под лед

2019-01-29 13:15 48

На реке Ингулец в Снигиревке Николаевской области девушка спасла двух детей, провалившихся под лед. Как она позднее признала, действовала не думая, инстинктивно, понимала, что малышей нужно спасти любой ценой.

Как сообщает облауправление ГСЧС, восьмилетний Даниил Евдокимов, его десятилетняя сестра Аня и двоюродный брат Андрей играли сначала на берегу, а затем вышли на лед. Девочка бросила шапку брата вперед, а когда Данила побежал за ней, лед под ним проломился, и мальчик оказался в ледяной воде. Испугавшись за младшего брата, Аня прыгнула за ним, чтобы помочь выбраться, Андрею же приказала бежать к ближайшим домам и звать взрослых.

Свидетелем этой трагедии стала Тамила Чернюк, которая проживает недалеко от водоема.

"Я вышла на улицу поговорить по телефону и услышала детский крик. Сначала думала, что детвора играется, но потом поняла, что случилась беда. Как была, в халате и тапочках, бежала изо всех сил вниз к реке, прыгнула в прорубь и один за другим вытащила детей. Приказала им ползти к берегу и сама поползла" - рассказала женщина.

Спасатели и сотрудники полиции вызвали скорую медицинскую помощь и детей для обследования доставили в больницу. Их здоровью ничего не угрожало и вскоре отец забрал их домой.

"Я мама двух детишек, и даже не могу себе представить, какое горе выпадает на долю родителей, которые теряют своих малышей. Мной руководил материнский инстинкт. Без раздумий, прямо в халате, я бросилась к детям. Лишь в голове промелькнула мысль, а смогу ли потом выбраться сама, поэтому прокричала Андрею, чтобы звал взрослых. А дальше все промелькнуло очень быстро. У Даниила внешне были признаки переохлаждения, они вдвоем держались ручками за лед, как выяснилось не умеют плавать. Его подсадила первым, а за ним и Аню" - рассказала женщина.