Фото-видео фото + видео Как проходит демонтаж советского герба на монументе Родина-мать в Киеве

2023-08-02 09:35

Демонтаж герба на монументе Родина-мать в Киеве все еще продолжается. После демонтажа его заменят Трезубцем. Об этом сообщает РБК-Украина, опубликовавшее соответствующие фото и видео.

Сейчас работы все еще продолжаются, поскольку их переносили несколько раз из-за сильного ветра.

Министерство культуры и информационной политики сообщало, что проект по замене совкового герба на украинский тризуб планируется завершить ко Дню Независимости Украины, 24 августа.

Отметим, что его стоимость составила 28 миллионов гривен.