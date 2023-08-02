Фото-видео фото + видео Как проходит демонтаж советского герба на монументе Родина-мать в Киеве

2023-08-02 09:35

Демонтаж герба на монументе Родина-мать в Киеве все еще продолжается. После демонтажа его заменят Трезубцем. Об этом  сообщает РБК-Украина, опубликовавшее соответствующие фото и видео.

Сейчас работы все еще продолжаются, поскольку их переносили несколько раз из-за сильного ветра.

Министерство культуры и информационной политики сообщало, что проект по замене совкового герба на украинский тризуб планируется завершить ко Дню Независимости Украины, 24 августа.

Отметим, что его стоимость составила 28 миллионов гривен.

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