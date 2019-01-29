Украина фото Стали известны подробности масштабного смертельного ДТП на трассе Киев-Одесса

2019-01-29 12:43 96

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Киев-Одесса, которая в данное время из-за гололеда и снегопадов стала крайне опасной.

Как сообщает паблик informator.ua, легковушка Volkswagen влетела сразу в две фуры, два человека погибли. ДТП произошло на 58 километре трассы Одесса-Киев, в районе населенных пунктов Гребенки и Мытница.

Известно, что все три авто двигались в сторону Киева. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat столкнулся с грузовым автомобиля «ДАФ», после чего произошло столкновение еще с одним грузовиком Mercedes.

В результате аварии легковушку разорвало на части, а фура Mercedes вылетела в кювет и перевернулась. От полученных травм на месте погибли 33-летний водитель и пассажир Passat.

Также в аварии пострадал водитель-иностранец Mercedes и еще один пассажир — у него травма головы. Их доставили в больницу.

Точную причину и виновника ДТП установит следствие.