Мир В споре с Вашингтоном Китай заручился поддержкой Макрона и Конте

2019-01-30 12:44 96

Китай провел переговоры с Францией и Италией. Париж и Рим для этого посетил член Госсовета и глава МИД КНР Ван И. В Париже Ван И провел 18-е заседание координаторов по стратегическому диалогу между Китаем и Францией. Затем в Риме, Ван И председательствовал на 9-м совместном заседании правительственного комитета по сотрудничеству между Италией и Китаем.

«Китай готов работать по укреплению стратегических связей, а также взаимного доверия и сотрудничества с целью придать новый импульс двусторонним отношениям с Францией и Италией», - резюмировал госсоветник Ван И свои визиты в Париж и Рим.

Несколько слов по контексту состоявшихся переговоров.

Во-первых, переговоры с ведущими странами Европы проведены накануне очередного раунда американо-китайских переговоров, которые запланированы 30-31 января. Напомним, Пекин и Вашингтон сейчас взяли паузу в «торговой войне» до марта. Но острота конфликта от этого не снизилась. Особенно, на фоне скандала вокруг ареста Мэн Вэньчжоу, принцессы Huawei. К 30 января истекает срок, когда США должны принять решение по экстрадиции (или не экстрадиции) Мэн Вэньчжоу. В МИД КНР соответствующие обвинения США назвали «надуманными», «несправедливыми» и «неэтическими».

Переговоры с Вашингтоном проходят сложно. Пекину важно заручиться поддержкой ведущих стран Европы.

Во-вторых, Франция и Италия не меньшим образом нуждаются в поддержке. Особенно, на фоне усугубляющихся проблем вокруг Brexit, который имеет перспективы пойти по hard scenario, то есть без ратификации европейского соглашения. Как видим, Китай в этой ситуации последовательно выразил поддержку и странам континентальной Европы, и вообще Евросоюзу в целом.

Отдельный нюанс, внутриевропейская конкуренция между французской политикой Макрона и итальянским правительством Сальвини. Пекин, выстраивая «мосты» с обеими европейскими столицами, демонстрирует готовность выполнить «стабилизирующую роль» для укрепления евроинтеграции в целом.

На стратегическом уровне Франция и Италия выразили солидарность с позицией Китая в поддержку мультиларизма и существующего международного порядка, основывающегося на принципах ООН, а также выступили категорически против протекционизма, эгоизма и односторонних подходов в международной политике.

В-третьих, Франция и Италия приветствовали «активное сотрудничество по вопросам инвестиций» с Китаем. И самое главное, если говорить применительно к нынешней конкретной ситуации, Париж и Рим дали обещание не предпринимать каких-либо ограничений ни по конкретным предприятиям, и вообще не использовать любые другие формы дискриминаций против любых предприятий друг друга.

Пекин в свою очередь, пообещал, что китайские компании будут обращать первоочередное внимание «на страны, которые заслужили доверие».

В-четвертых, особенно, важен контекст, в котором прошел стратегический диалог между Китаем и Францией, которые в эти дни отметили 55 лет со дня установления дипотношений, а на данный момент развиваются как всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Президент Франции Макрон и председатель Китая Си Цзиньпин обменялись приветственными телеграммами.

По словам Макрона, Франция и Китай как постоянные члены Совбеза ООН и влиятельные ядерные державы выполняют уникальную роль в защите многосторонней международной системы, основанной на доверии и взаимном уважении. Макрон придает большое значение дружбе и сотрудничеству с Китаем. Особенно, в экономике и торговле, ядерной энергетике, сельском хозяйстве, развитии гражданской авиации, а также по проблемам, представляющим глобальный интерес (прежде всего, по противодействию климатическим изменениям).

По словам Си Цзиньпина, Китай выступил в поддержку действующей международной системы, основанной на принципах ООН, а всеобъемлющее стратегическое партнерство с Францией готов поднять на новый, более высокий уровень. Чтобы тем самым, внести бОльший вклад в мир и стабильность во всем мире.

И для Франции, и для Китая развитие двустороннего стратегического партнерства имеет важное значение. Не только с точки зрения возможностей, но и по противодействию общим вызовам.

Игорь ШЕВЫРЕВ.