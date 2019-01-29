Украина ''Евробляхи'' в Украине: к владельцам обратились с важным призывом

2019-01-29 20:30 63

 

В Украине после 22 февраля истекает 90-дневный срок льготного оформления автомобилей на европейской регистрации. После этой даты особые условия растаможки продлевать не будут.

Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп от БПП Нина Южанина. Она резко отвергла любые варианты, где возможен такой поворот событий.

"Нормы принимались очень сложно. Трудно было найти компромисс с людьми, которые были категорически против предоставления льгот. Те, кто хочет растаможить авто, в установленные законом сроки успеет это сделать. Никаких разговоров о продолжении, переносе или изменении этих сроков быть не может", — отметила Южанина.

К тому же она напомнила о саботаже реализации новых законов, в частности, со стороны сотрудников таможен.

"На третью неделю, после того, как они вступили в силу, большое количество машин поехало на растаможку. Еще в течение четвертой недели работу саботировали некоторые таможни, устроив сговор между таможенными постами и брокерами. Подогревали этот саботаж люди, для которых это раньше был бизнес", — прояснила председатель парламентского комитета.

Отметим, что льготный период, в течение которого можно оплатить на 50% меньший акцизный налог, подходит к концу 22 февраля, а 24 мая истечет так называемый переходный период, в течение которого "евробляхеры" могут свободно передвигаться на "еврономерах".

Есть несколько способов, что делать с такими авто после истечения указанного периода:

Легализация авто через растаможку. Он подходит и тем, кто планирует оставить транспортное средство себе, и тем, кто хочет машину продать.

Автомобиль можно вывезти за границу и оставить там, поскольку для ввоза его в Украину придется оплатить таможенный платеж или залог. Иногда он практически равен стоимости растаможки.

"Евробляху" можно сдать на металлолом или утилизировать. Такой вариант подойдет владельцам старых авто или побывавших в ДТП. Обогатиться не получится, но можно спасти несколько тысяч гривен.

Авто можно разобрать и продать пригодные для использования запчасти. Полностью вернуть стоимость машины не получится, но это выгоднее, чем просто сдать "железного коня" на металлолом.

У водителей "евроблях" есть не более трех месяцев на то, чтобы выбрать наиболее приемлемый для себя вариант. При этом точно не стоит оставлять авто во дворе многоэтажки или на обочине дороги.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Порошенко сказал, когда Украина подаст заявку на вступление в ЕС

2019-01-29 19:30 141

Лукашенко недоволен уровнем торговли между Украиной и Беларусью

2019-01-29 18:30 195

Покупать или продавать: свежий курс валют в Украине

2019-01-29 18:00 216

Кризис рождаемости в Украине: ученый озвучил страшную статистику

2019-01-28 18:00 711

Еще новости в разделе "Украина"

''Евробляхи'' в Украине: к владельцам обратились с важным призывом

2019-01-29 20:30 63

В Госслужбе занятости назвали максимальный размер пособия по безработице

2019-01-29 17:30 216

ПОЛНЫЙ СПИСОК В Киеве из-за гриппа начали массово закрывать школы на карантин

2019-01-29 15:46 270

фото В Николаевской области девушка спасла двух детей, которые провалились под лед

2019-01-29 13:15 291
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

''Евробляхи'' в Украине: к владельцам обратились с важным призывом 2019-01-29 20:30 63
В Госслужбе занятости назвали максимальный размер пособия по безработице 2019-01-29 17:30 216
ПОЛНЫЙ СПИСОК В Киеве из-за гриппа начали массово закрывать школы на карантин 2019-01-29 15:46 270
фото В Николаевской области девушка спасла двух детей, которые провалились под лед 2019-01-29 13:15 291

Лента

20:30 ''Евробляхи'' в Украине: к владельцам обратились с важным призывом
20:00 Шевченко расскажет о судьбе Ракицкого в сборной Украины на ближайшем сборе
19:30 Порошенко сказал, когда Украина подаст заявку на вступление в ЕС
19:00 Реванш Уайлдер – Фьюри: стали известны дата и место боя
18:30 Лукашенко недоволен уровнем торговли между Украиной и Беларусью
18:00 Покупать или продавать: свежий курс валют в Украине
17:30 В Госслужбе занятости назвали максимальный размер пособия по безработице
17:00 Бродский оказался замешанным в деятельности международной хакерской группировки
17:00 Порошенко: С Россией нужен "холодный мир"
16:30 США передали Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в американских банках