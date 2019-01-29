Украина ''Евробляхи'' в Украине: к владельцам обратились с важным призывом

2019-01-29 20:30 63

В Украине после 22 февраля истекает 90-дневный срок льготного оформления автомобилей на европейской регистрации. После этой даты особые условия растаможки продлевать не будут.

Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп от БПП Нина Южанина. Она резко отвергла любые варианты, где возможен такой поворот событий.

"Нормы принимались очень сложно. Трудно было найти компромисс с людьми, которые были категорически против предоставления льгот. Те, кто хочет растаможить авто, в установленные законом сроки успеет это сделать. Никаких разговоров о продолжении, переносе или изменении этих сроков быть не может", — отметила Южанина.

К тому же она напомнила о саботаже реализации новых законов, в частности, со стороны сотрудников таможен.

"На третью неделю, после того, как они вступили в силу, большое количество машин поехало на растаможку. Еще в течение четвертой недели работу саботировали некоторые таможни, устроив сговор между таможенными постами и брокерами. Подогревали этот саботаж люди, для которых это раньше был бизнес", — прояснила председатель парламентского комитета.

Отметим, что льготный период, в течение которого можно оплатить на 50% меньший акцизный налог, подходит к концу 22 февраля, а 24 мая истечет так называемый переходный период, в течение которого "евробляхеры" могут свободно передвигаться на "еврономерах".

Есть несколько способов, что делать с такими авто после истечения указанного периода:

Легализация авто через растаможку. Он подходит и тем, кто планирует оставить транспортное средство себе, и тем, кто хочет машину продать.

Автомобиль можно вывезти за границу и оставить там, поскольку для ввоза его в Украину придется оплатить таможенный платеж или залог. Иногда он практически равен стоимости растаможки.

"Евробляху" можно сдать на металлолом или утилизировать. Такой вариант подойдет владельцам старых авто или побывавших в ДТП. Обогатиться не получится, но можно спасти несколько тысяч гривен.

Авто можно разобрать и продать пригодные для использования запчасти. Полностью вернуть стоимость машины не получится, но это выгоднее, чем просто сдать "железного коня" на металлолом.

У водителей "евроблях" есть не более трех месяцев на то, чтобы выбрать наиболее приемлемый для себя вариант. При этом точно не стоит оставлять авто во дворе многоэтажки или на обочине дороги.