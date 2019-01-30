Украина фото В ДТП с маршруткой под Одессой погибли двое полицейских, много раненых

2019-01-30 09:41 117

На трассе Одесса-Овидиополь Одесской области возле Гребного канала столкнулись маршрутное такси, грузовой и легковой автомобили. В аварии погибли двое сотрудников полиции. Еще четыре человека были ранены.

"Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси – молодой человек и девушка. Они оба – работники полиции", – сообщает управление Нацполиции

После аварии движение транспорта на указанном участке дороги было усложнено в обоих направлениях. На месте работали усиленные наряды полиции, следователи и спасатели.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст. 286 УК Украины).