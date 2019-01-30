Политика Макрон раскритиковал унизительную тактику Японии, разрушающую альянс Renault-Nissan

2019-01-30 10:14 54

Французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал унизительную тактику Японии по скандальному уголовному делу, которое может расшатать альянс Renault и Nissan.

«В деле французского гражданина должна быть соблюдена элементарная порядочность», - посоветовал японским прокурорам Макрон.

Для справки: Карлос Гон, возглавлявший стратегический альянс Renault-Nissan и в отношении которого японская прокуратура сейчас проводит следствие, кроме своего родного бразильского гражданства, имеет также паспорта Бразилии и Ливана.

Карлос Гон находится под арестом с 19 ноября прошлого года. Японская прокуратура обвиняет его в многочисленных финансовых махинациях со средствами компании Nissan. Недавно Токийский суд отклонил ходатайство адвокатов об освобождении  Гона под залог. Таким образом, обвиняемый может находиться под арестом вплоть до судебного рассмотрения. То есть в ближайшие полгода.

Макрон назвал арест Гона «очень длительным», а условия содержания в японском следственном изоляторе – «суровыми».

Ранее Макрон неоднократно подымал данную проблему в разговоре с японским премьером Синдзо Абэ.

Правительство Японии мгновенно отреагировало на критику французского президента.

«Расследование по уголовному делу в отношении Карлоса Гона проведено независимыми следственными органами на высоком уровне в соответствии с надлежащими процедурами», - считает Генеральный секретарь японского Кабинета Министров Йосихиде Суга.

Накануне группа из 50 известных французских адвокатов в коллективном обращении в масс-медиа публично раскритиковали существующий порядок уголовного судопроизводства в Японии.

 Игорь ШЕВЫРЕВ.

 

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