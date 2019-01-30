Мир Мадуро заявил, что Трамп отдал приказ колумбийской мафии его убить

2019-01-30 19:00 147

 

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро считает, что в Вашингтоне «заказали» его убийство, но говорит, что «если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут 2025 года».

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости.

«Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить: сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили», — заявил диктатор.

Мадуро отметил, что, не считая «защиты со стороны Бога», у него есть и другая, более практичная система личной безопасности. Он отказался ответить на вопрос, входят ли в нее российские наемники из ЧВК.

«No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме», — отрезал Мадуро.

Диктатор также посетовал, что не против поговорить с президентом США тет-а-тет или публично «где угодно и на любые темы», однако «Джон Болтон (советник по нацбезопасности, — ред.) запретил Трампу начать диалог»

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