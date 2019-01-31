Политика Чтобы удержать украинскую рабсилу, Польша стремительно поднимает зарплаты

2019-02-01 20:29 138

Власти Польши стремятся удержать на своей территории дешевую украинскую рабсилу. Особенно это касается квалифицированных работников. Так, только с начала года 37% польских компаний заявили о серьезном решение поднять зарплату работникам на 5-10% .

Количество поднимающих зарплаты компаний быстро возростает из-за оттока украинских гастарбайтеров в Чехию и Германию.

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На конец прошлого года дефицит работников чувствовали 41,6% компаний. Сейчас - 51,6%. В то же время польские работодатели рискуют, что доходы работников вскоре начнут превышать производительность их труда.

Такая же ситуация в госучреждениях. С января в Польше на 5% подняли зарплату учителям, на 7% - научным сотрудникам. Эксперты отмечают, что стремительный рост бюджетных расходов грозит экономике страны.

По данным Минсоцполитики, на постоянной основе за границей находится 3,2 миллиона украинский. Всего в миграционном процессе участвуют в среднем  до 9 млн человек в год. Больше всего наших граждан работают в Польше - около 2 млн. Из них около 1 млн работает официально. Одновременно с них только 400 тысяч платят единые социальные взносы в Польше.

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