Украина Украину накроют дожди с мокрым снегом, местами похолодает до -6

2019-01-31 21:30 60

1 февраля в Киеве облачно, небольшой дождь с мокрым снегом, туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+5 градусов.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Трускавце ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Сваляве небольшой мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой дождь с мокрым снегом, туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем -2…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь с мокрым снегом, туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.