Мир Аномальный мороз в США: местами -54°С, вода замерзает на лету

2019-01-31 18:00 234

 

Сильные холода сковали несколько американских штатов, местами температура ниже, чем в Антарктиде

На Среднем Западе США в результате прохождения полярного вихря установились аномально низкие температуры. Как сообщает ВВС, по меньшей мере восемь человек в нескольких штатах погибли в результате переохлаждения.

В Чикаго температура упала до -30°С, в Северной Дакоте до -37°С. Самое сильное похолодание было отмечено в среду утром в Гранд-Форксе (штат Северная Дакота), где термометры зафиксировали -54°С. Более 1700 авиарейсов в аэропортах Чикаго вчера были отменены.

Чрезвычайное положение объявлено в штатах Висконсин, Мичиган и Иллинойс, и даже в более теплых штатах Глубокого Юга Алабамы и Миссисипи. Аномальные холода затронули около 250 миллионов американцев.

В Национальной метеорологической службе в Иллинойсе отмечают, что нынешняя погода может стать историческим событием.

Ожидается, что к концу недели в континентальной части США около 20 млн человек попадут в зону действия низких температур -28°С и ниже.

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