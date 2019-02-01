Украина Долги украинцев за услуги ЖКХ после повышения тарифов выросли до 55,6 млрд

2019-02-01 23:14 162

За минувший год задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги выросла до 55,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Напомним, по итогам 2017 года задолженность составляла 32,3 млрд грн. Таким образом, за год долги выросли на 23,3 млрд грн. В декабре долги увеличились на 7,9 млрд грн. При этом в ноябре задолженность выросла на 8,5 млрд. Таким образом, две трети годового прироста задолженности сформировалась за два последних месяца года.

В целом, задолженность населения по уплате за газ составила 26,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 16,7 млрд грн, за содержание домов и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставки электроэнергии - 4,8 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2018 года составляли 2292,8 грн.

По данным Госстата, в декабре 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 10,7 млрд грн (58,3% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,2 млрд грн (120,5%).