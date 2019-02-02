Украина Киев планирует масштабные закупки оружия у США

2019-02-02 15:00 129

 

Импорт вооружений стал возможен благодаря закону, который устраняет посредников в закупках Минобороны.

Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с представителем США в Группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны генерал-лейтенантом вооруженных сил США Китом Дейтоном, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Буквально вчера Президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников, который до того был поддержан Правительством и Верховной Радой. Считаю это хорошим сигналом для укрепления обороноспособности нашего государства ", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Также она отметила, что Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).

"Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных Сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче ", - отметила вице-премьер.

Со своей стороны Дейтон отметил, что при имеющихся возможностях необходимо упорно работать на пути реформ оборонного сектора.

"Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины", - подчеркнул Дейтон.

Напомним, Верховная Рада утвердила данный закон 17 января, а 31 его подписал президент. Закон предоставляет право Минобороны заключать международные договора об импорте оборонной продукции не привлекая Укроборонпром.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сайт с петициями к киевской власти «лег» после регистрации петиции в отношении недвижимости Бродского

2019-02-02 10:34 336

У Кличко изобретают очередную новую систему контроля оплаты парковки

2019-02-01 12:43 504

Сегодня вступили в силу новые тарифы - куб воды в Киеве стоит более 20 гривен

2019-02-01 11:42 549

Сегодня в Киеве ограничат движение по Южному мосту в сторону Столичного шоссе

2019-02-01 11:14 468

Еще новости в разделе "Украина"

Киев планирует масштабные закупки оружия у США

2019-02-02 15:00 129

Ольга Богомолец попала в аварию в Одессе

2019-02-02 14:30 228

Синоптики сделали прогноз о погоде в Украине на выходных

2019-02-02 12:00 237

"Тишину" в ООС нарушали запрещенные вооружения

2019-02-02 11:30 246
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Киев планирует масштабные закупки оружия у США 2019-02-02 15:00 129
Ольга Богомолец попала в аварию в Одессе 2019-02-02 14:30 228
Синоптики сделали прогноз о погоде в Украине на выходных 2019-02-02 12:00 237
"Тишину" в ООС нарушали запрещенные вооружения 2019-02-02 11:30 246

Лента

15:00 Киев планирует масштабные закупки оружия у США
14:30 Ольга Богомолец попала в аварию в Одессе
14:00 Хлои Кардашьян знатно опозорилась из-за неудачного фотошопа
13:34 Эксперт: власть демонстративно и наплевательски относится к своим обязанностям на выборах
13:30 "Отец" нового плана по Донбассу Мартин Сайдик заявил о нерушимости Минских соглашений
13:00 ГПУ: расследование расстрелов на Майдане окончено
12:30 США не будет вести переговоры с Россией до освобождения пленных моряков - Волкер
12:01 Военная прокуратура открыла уголовное производство по коррупции в армии и причастности к ней экс-министра Гриценко
12:00 Синоптики сделали прогноз о погоде в Украине на выходных
11:30 "Тишину" в ООС нарушали запрещенные вооружения