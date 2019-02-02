Мир Хлои Кардашьян знатно опозорилась из-за неудачного фотошопа

2019-02-02 14:00 222

Известную американскую звезду реалити-шоу Хлои Кардашьян словили на фотошопе. Соответствующее фото модель обнародовала на своей странице в Instagram.

На снимке девушка рукой поправляла свои длинные белые волосы, слегка наклонила голову и не смотрела в кадр.

Для фото Хлои Кардашьян надела порванные джинсы и длинный светло-коричневый пиджак.

В сети пользователи указали на курьезную деталь: большой палец руки, находящейся возле волос "раздвоился" и стал прозрачным. Фанаты отметили, что фотошопить палец - это смешно.