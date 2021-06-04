Мир Ким Кардашьян впервые рассказала всю правду о проблемах в браке и разводе с Канье Уэстом

2021-06-04 20:34

Телезвезда, бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян впервые рассказала о проблемах в браке с рэпером Канье Уэстом.

О разрыве звездной пары впервые заговорили в начале года, однако сами супруги свое расставание не комментировали. Тема отношений Ким и Канье стала центральной в новом эпизоде, который снимали во время отдыха семейства на озере Тахо.

Из нового выпуска Семейства Кардашьян стало известно, что перед самой поездкой пара поссорилась и Ким сильно переживала. Со слезами на глазах она рассказала сестрам, что привело ее к разрыву с мужем.

"Честно говоря, я больше не могу. Почему я все еще там, где застряла на долгие годы? Он переезжает в другой штат каждый год. А я должна быть вместе с ним, чтобы растить детей", – подчеркнула Кардашьян.

При этом она назвала Канье прекрасным отцом, который "проделал потрясающую работу".

"Я думаю, он заслуживает кого-то, кто сможет поддерживать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая поддержит его во всем, будет путешествовать с ним и делать все для него", – указала Ким.

Она призналась, что чувствует себя неудачницей, потому что не может быть той женой, которая, по ее мнению, нужна Уэсту.

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