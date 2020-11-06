Курьезы Сколько американцев на выборах президента США проголосовали за мужа Ким Кардашьян

2020-11-06 22:12 195

После ночного подсчета голосов известно, что рэпер - кандидат в президенты США Канье Уэст собрал на выборах 60 761 голос.

Как сообщает DEADLINE, муж Ким Кардашьян смог стать кандидатом и попасть в избирательные бюлетени в 12 штатах.

Он набрал в Арканзасе 4040 голосов, в Колорадо - 6254, Айдахо - 3631, в Айове - 3202, в Кентукки - 6259, в Луизиане - 4894, в Миннесоте - 7 789, в Миссисипи - 3277, в Оклахоме - 5590, в Теннесси - 10216, в Юте - 4344 и в Вермонте - 1265.

Напомним, в США 3 ноября завершилось голосование на всеобщих выборах.

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