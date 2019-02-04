Украина В Украине обновили список бесплатных лекарств

2019-02-04 20:00 303

Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Таким образом, теперь украинцы могут получить 64 бесплатных препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. Обновленный реестр всостоит из 258 препаратов, 64 из них являются бесплатными, другие доступны с небольшой доплатой.

Стоит отметить, что самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривен, самый дорогой - 898,22 гривен.

"Производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств. Так, на следующие полгода фармацевтические производители гарантируют обеспечение 39 млн упаковок препаратов для пациентов, а 16 миллионов упаковок пациенты смогут получить бесплатно", - говорится в сообщении.