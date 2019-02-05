В Укрзализныце рассказали, когда Украина обзаведется частными ж/д перевозками

Частные железнодорожные компании могут начать работать в Украине уже в 2019 году. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью информагентству Униан.
Так, частные ж/д предприятия могут начать работу в тестовом режиме без принятия соответствующего законопроекта, зарегистрированного в Верховной Раде 1 февраля текущего года.
При этом, чтобы механизм заработал на постоянной основе, необходимо принять необходимый закон в парламенте.
"Для нас ключевое - определить те участки, которые не генерируют прибыль для "Укрзализныци", затем в экспериментальном режиме, договорившись с крупным мировым оператором, запустить частную тягу, чтобы отработать рентабельность маршрутов и впоследствии превратить это в бизнес", - объяснил Омелян.
Со слов министра, вначале частным компаниям намерены передать в пользование маршруты, которые были убыточными для "Укрзализныци".
Отметим, в настоящее время только "Укрзализныця" имеет право на ж/д перевозки по Украине. При этом частные компании обязаны согласовывать свои маршруты с государством, однако цены на билеты будут устанавливать самостоятельно.
Как сообщалось ранее, бетонные дороги будут построены в Украине на самых загруженных участках дорожного движения.