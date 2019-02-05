Украина В киевском метро жестоко избили участника Нацотбора на "Евровидение"

2019-02-05 10:00 237

 

Неизвестные жестоко избили участника Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019" KHAYAT. Инцидент случился в киевском метро.

Фотографию с гематомами на лице певец опубликовал в своем Instagram. "Хейтеры, я люблю вас", – подписал он снимок.

По имеющимся данным, артист после интервью ехал на акустический концерт вместе со своим другом. В вагоне метро к ним подошли несколько парней.

"Один из них говорит: "Это ты из телека?" Я привык к тому, что люди узнают меня, я всегда протягиваю руку, чтобы поздороваться. А тут вместо того, чтобы поздороваться, человек бьет тебя в лицо! Они были похожи на тех, кто недавно вышел из мест лишения свободы", – прокомментировал исполнитель.

По словам KHAYAT, никто из пассажиров не пытался им помочь, несмотря на то, что в вагоне находились мужчины в форме Нацгвардии.

"Когда я подошел к работнику станции и спросил: "Где полиция?", они мне ответили: "У себя в кабинете". Я говорю: "Какого хр*на они там сидят?" В нашей стране нужно быть готовым к тому, что если что-то будет происходить, то всем будет на тебя наплевать", – рассказал он.

Отмечается, что певец чувствует себя хорошо, намного же больше пострадал его друг. По словам артиста, его товарища пинали ногами в лицо.

KHAYAT также рассказал, что не обращался в полицию с заявлением, так как не ждет какой-то реакции от правоохранителей и не желает участвовать в следственных действиях.

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