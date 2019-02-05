Украина В украинских поездах станет меньше проводников

2019-02-05 21:00 318

 

"Укрзализныця" намерена провести эксперимент, в ходе которого в некоторых пассажирских поездах дальнего следования количество проводников будет уменьшено из расчета два проводника на два вагона. Об этом в компании сообщили в ответ на запрос ЦТС.

В "Укрзализныце" уточнили, что на данный момент на два вагона приходится три проводника. Эксперимент по уменьшению количества данных сотрудников будет проведен на поездах с минимальным количеством остановок и максимальной скоростью.

"Проведение эксперимента запланировано в первом полугодии 2019 года. Он не предусматривает сокращения количества проводников. В ходе проведения эксперимента будут задействованы новые пассажирские вагоны или вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - говорится в сообщении УЗ.

Данный эксперимент направлен на уменьшение затрат "Укрзализныци" на обслуживание пассажиров. При этом в компании отмечают, что качество обслуживания не пострадает. Тем временем будет проведен анализ функций проводников с возможным последующим их пересмотром.

Также в "Укрзализныце" заявили, что параллельно с экспериментом в поездах будут использоваться новые технологии уборки и изменен подход к питанию пассажиров.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Супрун может существенно усложнить жизнь украинским родителям

2019-02-05 13:30 270

Назначены дополнительные поезда к 8 марта - даты, номера и направления

2019-01-25 12:13 753

Права без автошколы: украинских водителей ждут перемены

2019-01-19 13:00 1386

Украинские пограничники усилили охрану границы с Россией и Приднестровьем

2019-01-17 17:30 843

Еще новости в разделе "Украина"

В украинских поездах станет меньше проводников

2019-02-05 21:00 318

Количество трудоспособных украинцев резко сократится к 2030 году

2019-02-05 20:30 186

Мошенники воруют деньги с терминалов с помощью обычных картонок. Схемы

2019-02-05 19:30 282

Пять нововведений февраля, которые больно ударят по карманам украинцев

2019-02-05 19:00 522
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В украинских поездах станет меньше проводников 2019-02-05 21:00 318
Количество трудоспособных украинцев резко сократится к 2030 году 2019-02-05 20:30 186
Мошенники воруют деньги с терминалов с помощью обычных картонок. Схемы 2019-02-05 19:30 282
Пять нововведений февраля, которые больно ударят по карманам украинцев 2019-02-05 19:00 522

Лента

22:00 Ракицкий дебютировал в «Зените»
21:30 Увольнение Супрун: в суде объяснили свое решение
21:00 В украинских поездах станет меньше проводников
20:30 Количество трудоспособных украинцев резко сократится к 2030 году
20:00 Янукович публично выступит с реакцией на приговор суда. Адвокат не исключает "сюрпризы"
19:30 Мошенники воруют деньги с терминалов с помощью обычных картонок. Схемы
19:00 Пять нововведений февраля, которые больно ударят по карманам украинцев
18:30 Порошенко: миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом для наблюдателей ОБСЕ
18:00 Турчинов перечислил главные угрозы в 2019 году со стороны России
17:30 В Украине упали цены на автомобильный газ