Украина В украинских поездах станет меньше проводников

2019-02-05 21:00 318

"Укрзализныця" намерена провести эксперимент, в ходе которого в некоторых пассажирских поездах дальнего следования количество проводников будет уменьшено из расчета два проводника на два вагона. Об этом в компании сообщили в ответ на запрос ЦТС.

В "Укрзализныце" уточнили, что на данный момент на два вагона приходится три проводника. Эксперимент по уменьшению количества данных сотрудников будет проведен на поездах с минимальным количеством остановок и максимальной скоростью.

"Проведение эксперимента запланировано в первом полугодии 2019 года. Он не предусматривает сокращения количества проводников. В ходе проведения эксперимента будут задействованы новые пассажирские вагоны или вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - говорится в сообщении УЗ.

Данный эксперимент направлен на уменьшение затрат "Укрзализныци" на обслуживание пассажиров. При этом в компании отмечают, что качество обслуживания не пострадает. Тем временем будет проведен анализ функций проводников с возможным последующим их пересмотром.

Также в "Укрзализныце" заявили, что параллельно с экспериментом в поездах будут использоваться новые технологии уборки и изменен подход к питанию пассажиров.