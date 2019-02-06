Мир США упрямо втягивает в торговую войну с Китаем страны Евросоюза

2019-02-06 11:42 285

Официальный Вашингтон призвал страны Евросоюза избегать покупок оборудования китайской компании Huawei для последующего использования при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G).

Об этом представитель Госдепа США заявил на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе.

"Мы (Соединенные Штаты) заявляем, что вы (Европейский Союз − ред.) должны быть очень, очень внимательными относительно сделок с Huawei, и мы призываем людей не спешить и не подписывать контракты с ненадежными поставщиками из таких стран, как Китай", − заявил чиновник Госдепа, чье имя агентство не указывает.

Он также отметил, что официальные лица США намерены посетить страны ЕС, чтобы обсудить опасность оборудования китайской компании.

Напомним, Минюст США выдвинул официальные обвинения в отношении Huawei. Китайскую компанию обвинили в краже коммерческой тайны, а ее финдиректора Мэн Ваньчжоу - в совершении банковского мошенничества.

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