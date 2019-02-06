Украина Минздрав: В Украине превышен эпидпорог по гриппу

2019-02-06 20:00 201

В Украине в течение недели - с 28 января - 3 февраля - уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых снизился, а показатели заболеваемости среди детей возросли. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в Украине стало болеть на 6,6% взрослых меньше, в то время как число заболевших детей возросло на 14,6%. При этом эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 11 областях страны, особенно в Черновицкой (на 53,9%) и Ивано-Франковской областях (на 91,6%).

Стоит отметить, что за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек, из них 62,6% - дети до 17 лет. По результатам лабораторного исследования методом ПЦР 153 образцов материалов в 35,9% получены положительные результаты по гриппу, в циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.