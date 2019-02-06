Мир Жители Керчи требуют закрыть Крымский мост для ''понаехавших''

2019-02-06 22:00 138

Жители незаконно аннексированной Керчи возмущены количеством приехавших на полуостров россиян.

Соответствующее настроение граждан можно проследить в местных пабликах в соцсетях, где крымчане недружелюбно высказываются в адрес потенциальных новых жителей из РФ.

"Закрывайте уже мост! (Крымский мост – Ред.)", "И едут, и едут, валите!", "Понаехали! Керчь не резиновая!" "Им тут намазано всем что ли?", "Что вас сюда манит? Слетаются, как мухи на... мед. Работы нет, город грязный, парковок нет. Езжайте в Краснодарский край", - пишут возмущенные украинцы.