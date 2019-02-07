Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - сводка штаба

2019-02-07 11:15 123

За минувшие сутки террористы Донбасса 11 раз нарушили режим прекращения огня, однако пострадавших в рядах ВСУ нет.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, сепаратисты применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Лебединское; из гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пески, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное", - сообщили в штабе ООС.

Также обстрелам минометов калибра 82 мм и гранатометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подверглись населенные пункты Крымское, хутор Вильный, Южное, Жованка, Станица Луганская.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - отметили в штабе ООС.