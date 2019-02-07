Политика Кабмин Гройсмана срочно обжаловал в суде отстранение Ульяны Супрун

2019-02-07 12:43 390

Просто поразительную оперативность и трудоспособность показали юристы Кабмина. Однако, увы, их потуги касались не тарифных вопросов или защиты прав рядовых граждан, а сохранения министерского кресла под Ульяной Супрун.

Кабмин Гройсмана обжаловал решение Окружного административного суда Киева об отстранении от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"В Окружной административный суд Киева поступило ходатайство от представителя Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска по административному делу по иску Игоря Мосийчука к и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун об отсутствии у нее полномочий министра", - сообщает пресс-служба суда.

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Указано также, что суд назначил к рассмотрению это ходатайство в судебном заседании 11 февраля 2019 года.

Напомним, ранее суд запретил Ульяне Супрун осуществлять полномочия министра здравоохранения. Такое решение было принято в связи с наличием у чиновницы двойного гражданства: украинского и американского.