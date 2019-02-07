Политика Кабмин Гройсмана срочно обжаловал в суде отстранение Ульяны Супрун

2019-02-07 12:43 390

Просто поразительную оперативность и трудоспособность показали юристы Кабмина. Однако, увы, их потуги касались не тарифных вопросов или защиты прав рядовых граждан, а сохранения министерского кресла под Ульяной Супрун.

Кабмин Гройсмана обжаловал решение Окружного административного суда Киева об отстранении от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"В Окружной административный суд Киева поступило ходатайство от представителя Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска по административному делу по иску Игоря Мосийчука к и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун об отсутствии у нее полномочий министра", - сообщает пресс-служба суда.

СУПРУН УГРОЖАЕТ СОРВАТЬ ЗАКУПКУ ВАКЦИН И ЛЕКАРСТВ ДЛЯ БОЛЬНИЦ

Указано также, что суд назначил к рассмотрению это ходатайство в судебном заседании 11 февраля 2019 года.

Напомним, ранее суд запретил Ульяне Супрун осуществлять полномочия министра здравоохранения. Такое решение было принято в связи с наличием у чиновницы двойного гражданства: украинского и американского.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Супрун сообщила, когда могут разблокировать работу Минздрава: названа дата апелляции

2019-02-06 21:30 498

Отстраненная Супрун угрожает сорвать закупку вакцин и лекарств для больниц

2019-02-06 12:14 531

"Суд не запретит Ульяне зарабатывать" - У Гройсмана отчаянно борются за Супрун

2019-02-06 11:13 693

Увольнение Супрун: в суде объяснили свое решение

2019-02-05 21:30 771

Еще новости в разделе "Политика"

МИД Украины отреагировал на заявление Волкера о допуске россиян к выборам

2019-02-07 17:28 192

Верховная Рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую

2019-02-07 14:45 291

Верховная Рады проверит законность повышения тарифов на услуги ЖКХ

2019-02-07 13:44 303

Вступил в силу закон о запрете продажи земель сельхозназначения до 2020 года

2019-02-07 13:12 573
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

МИД Украины отреагировал на заявление Волкера о допуске россиян к выборам 2019-02-07 17:28 192
Верховная Рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую 2019-02-07 14:45 291
Верховная Рады проверит законность повышения тарифов на услуги ЖКХ 2019-02-07 13:44 303
Вступил в силу закон о запрете продажи земель сельхозназначения до 2020 года 2019-02-07 13:12 573

Лента

18:31 Лимиты газа для украинцев снижены до 3,3 кубов на человека - постановление Кабмина
17:28 МИД Украины отреагировал на заявление Волкера о допуске россиян к выборам
фото 16:32 Стало известно, кому сегодня досталась квартира Януковича на Оболони за 36 млн
15:49 Долги украинцев за услуги ЖКХ после повышения тарифов выросли до 55,6 млрд
15:20 Из обломков самолета в Ла-Манше подняли тело Эмилиано Сала
14:45 Верховная Рада одобрила переименование Днепропетровской области в Сичеславскую
14:13 В школах Киева введут новое меню - что, как и когда изменится
13:44 Верховная Рады проверит законность повышения тарифов на услуги ЖКХ
13:12 Вступил в силу закон о запрете продажи земель сельхозназначения до 2020 года
12:43 Кабмин Гройсмана срочно обжаловал в суде отстранение Ульяны Супрун