Украина Лоукостеры Ryanair и Wizz Air подняли плату за провоз малого багажа

2019-02-08 20:31 231

Бюджетные авиаперевозчики Ryanair и Wizz Air подняли сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг. Как сообщает аvianews.com, сбор за провоз малого багажа ввели после изменений правил перевозки ручной клади.

Перевозка сумки до 10 кг в багажном отсеке на рейсах Ryanair составляет 10 евро. Такую сумму необходимо оплатить при оформлении багажа во время покупки авиабилета. Ранее сбор за провоз составлял 8 евро. Если багаж оформляется уже после приобретения билета, то сумма сбора составит 12 евро, в то время как ранее было 10 евро.

Авиакомпания Wizz Air установила минимальный багажный сбор на уровне 9 евро (ранее он составлял 7 евро). Стоимость перевозки чемодана весом до 10 кг в багажном отсеке теперь составит 9 - 24 евро в низкий сезон и 12 - 27 евро в высокий сезон.

Также в сообщении указывается, что авиакомпании изменили диапазон цен на оплату приоритетной посадки, которая позволит брать с собой в салон самолета два предмета ручной клади.

Теперь стоимость данной услуги в авиакомпании Ryanair составит 10 - 12 евро, в то время как ранее было 8 - 10 евро. На рейсах авиакомпании Wizz Air сумма сбора составит 5 - 17 евро, ранее было 5 - 15 евро.