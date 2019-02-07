Украина фото Стало известно, кому сегодня досталась квартира Януковича на Оболони за 36 млн

2019-02-07 16:32 834

Квартиру площадью 240 кв. м бывшего непрезидента Януковича на Оболонской набережной в Киеве Агентство по розыску и менеджмента активов сегодня передало временному управляющему.

Как сообщает пресс-служба Transparency International Украина, эксперты оценили имущество беглого непрезидента в столице в 36 млн грн.

Известно, что раньше в этом доме проживала Любовь Полежай, которую называют любовницей Януковича.

 "Пять лет "сомнительное" имущество Януковича стояло и не приносило ничего государству. … До конца февраля продолжается конкурс на управляющего Межигорья. Надеемся, что со временем и этот объект станет прибыльным", - отметила юридический советник ТЕ Украина Екатерина Рыженко.

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