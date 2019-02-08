Мир США готовы к компромиссу с Китаем - торговая война сверхдержав заканчивается

2019-02-08 15:45 309

США и Китай, которые в настоящее время находятся в состоянии интенсивных торговых переговоров, взяли на себя «большое обязательство» («bigcommitment») уложиться в дедлайн к 1 марта.

Об этом заявил министр финансов США Стив Мнучин, который на следующей неделе снова отправляется на переговоры в Пекин.

Напомним, Дональд Трамп и Си Цзиньпин по результатам переговоров в Буэнос-Айресе «на полях» саммита «Группы 20», договорились о 90-дневном перемирии в «торговой войне». Срок торгового перемирия истекает 1 марта.

Предыдущие рабочие американо-китайские консультации по вопросам экономики и торговли состоялись 30-31 января в Вашингтоне. Третий раунд переговоров рабочих групп состоится в Пекине.

«Американская и китайская стороны работают круглосуточно. Хотя работы по-прежнему очень много. Но достижение любого компромисса возможно. Обе стороны стремятся уложиться в срок», - раскрыл некоторые подробности Стив Мнучин.

«Экономика США продолжает демонстрировать исключительно хорошие показатели. Особенно, на фоне замедления темпов экономического развития в Европе и других частях мира», - подчеркнул Мнучин.

В рассматриваемом контексте важно отметить о резком сокращении дефицита в американской внешней торговле. ПоданнымминистерстваторговлиСША, в ноябре прошлого года общий дефицит в торговле сократился сразу на 11,5% до $49,3 миллиардов (в месячном исчислении). Длясравнения: воктябреисентябреэтипоказателисоставляли $55,7 миллиардови$55,5 миллиардов соответственно. Особенно, сократилсяимпортсмартфоновинефтепродуктов.

Прим: недавний правительственный shutdown внес свои коррективы в работу государственных учреждений. Таким образом свежие официальные сводки за ноябрь были обнародованы только в феврале.

Игорь ШЕВЫРЕВ