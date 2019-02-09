Украина В Украине будет дорожать бензин – НБУ

2019-02-09 13:30 111

 

Цены на топливо в Украине продолжат расти на 4-5% в год, если не изменится акцизная политика. Об этом говорится в инфляционном отчете, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).

В Нацбанке подчеркнули, что пересмотреть прогноз роста цен на топливо в Украине заставил рост цен на нефть, который произошел в четвертом квартале 2018 года. Рост цен на топливо в Украине замедлился до 9,1% в декабре 2018 года с 20% в 2017 из-за падения мировых цен на нефть с октября 2018 года, а также за счет укрепления гривни. Однако, в течение большей части года цены на топливо росли высокими темпами.

"Уже в первом квартале 2019 года ожидается приближение годового изменения цен на топливо к нулю. Дальнейший ежегодный рост цен на топливо оценивается в 4-5% при предположении неизменности в акцизной политике", – сообщили в НБУ.

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