Мир Что больше всего раздражает пассажиров в самолете

2019-02-10 15:00 339

Пассажиры самолетов перечислили поступки соседей по салону, которые больше всего их раздражают. Об этом сообщает Daily Mail.

Как оказалось, многие ненавидят детей, играющих в слишком громкие видеоигры, пассажиров с мест в хвосте самолета, пытающихся первыми пробраться к выходу, а также тех, кто пытается читать книгу соседа, заглядывая ему через плечо. В список неприятных факторов перелета включили людей, занимающих оба подлокотника, и пассажиров, засыпающих на плече рядом сидящего.

Бывшая стюардесса рассказала о случае, когда женщина принялась менять подгузник ребенку на откидном столике впереди стоящего кресла, несмотря на то, что все туалеты были свободны. Пассажиры также вспомнили постоянные разговоры туристов, путешествующих группой, и аплодисменты в адрес экипажа при приземлении.