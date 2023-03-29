ВОЙНА В Украине В будущем Украина получит F-16 или другие самолеты IV поколения, - Остин

2023-03-29 16:57

Западным партнерам сейчас следует сосредоточиться на обеспечении Украины системами ПВО, ракетами и бронетехникой, а не истребителями F-16, однако в будущем ВСУ обязательно должны получить эти самолеты IV поколения.

Об этом во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Что касается F16: если такое решение будет принято, то чтобы передать их, понадобится около 18 месяцев. Но это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий. Могут ли украинцы получить такие способности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да", - рассказал министр обороны США.

Он отметил, что это могут быть истребители F-16 или другие самолеты IV поколения.

"Но мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы быть уверенными, что у Украины есть то, что ей нужно", - подчеркнул Остин.

По его словам, Пентагон общается с партнерами в Украине иногда несколько раз в неделю для того, чтобы согласовать шаги для поддержки украинских военных.

"Чего они больше нуждаются уже сейчас - это средства противовоздушной обороны. Это критически важная потребность на поле боя. Им также необходимы средства огневого поражения дальнего действия и бронетехника", - отметил глава Пентагона.

В этом контексте Остин выразил уверенность, что поставки в Украину таких возможностей, а также проведение учений для ВСУ способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшей перспективе.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не только оказывают Украине необходимую поддержку, но и играют ведущую роль в сплочении международного сообщества, чтобы украинские силы получали военную помощь.