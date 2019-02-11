Украина фото Объявленный в розыск капитан судна Норд тайно сбежал в аннексированный Крым

2019-02-11 10:14 150

Объявленный в розыск капитан арестованного в Украине крымского судна Норд Владимир Горбенко якобы вернулся в аннексированный Крым.

"Сын дома. Вернулся еще в субботу. Чувствует себя нормально", - сообщили СМИ со ссылкой на его мать Евгению Горбенко 

По ее словам, Горбенко находится в Керчи. Пересек границу он якобы по паспорту РФ.

Ранее украинская полиция 4 февраля объявила Горбенко в розыск как без вести пропавшего. По данным МВД Украины, он исчез в Мелитополе, на связь с родными не выходил из 26 января. После исчезновения Горбенко в Украине открыли уголовное производство об убийстве.

Известно, что Горбенко был единственным из экипажа Норда, кто оставался на материковой части Украины, где против него возбудили уголовное дело. В апреле Херсонский суд отпустил его из-под стражи под личное обязательство - прибыть к следователю по первому требованию.

Напомним, украинские пограничники задержали судно Норд в Азовском море в конце марта 2018 года. Его арестовали и отправили в украинский порт Бердянск, а у команды изъяли паспорта.

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