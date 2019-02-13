Украина "Евробляхерам" упростили растаможку авто

2019-02-13 19:00 348

 

Автомобили на еврорегистрации разрешили ввозить по техническому паспорту страны последней регистрации.

Правительство Украины на заседании в среду, 13 февраля, приняло решение упростить процедуру таможенного оформления "евроблях".

В Кабмине отметили, что одним из сдерживающих факторов таможенного оформления "евроблях" является сложная и длительная процедура их сертификации, в том числе, для подтверждения соответствия экологическим нормам. Без результатов сертификации такое авто не может быть растаможено.

С целью упрощения подтверждения соответствия такого автомобиля экологическим нормам при таможенном оформлении и первой регистрации на уровне с сертификатами соответствия теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.

Ранее сообщалось, что от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в бюджет поступило более 5 млрд гривен. За время действия новых правил растаможили более 80 тысяч авто. По данным Минфина, "евроблях" в Украине более 630 тысяч.

Напомним, 22 февраля завершается льготный период применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления "евроблях". После этой даты владельцы таких авто будут платить акцизный налог по полной ставке.

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