фото-видео видео Дочь Элвиса Пресли перезаписала его госпел-балладу Where No One Stands Alone

2019-02-15 17:28 162

Дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиса Мари опубликовала запись госпел-баллады Where No One Stands Alone, в которой она спела дуэтом со своим отцом.

Классическую запись Элвиса, сделанную в 1967 году оцифровали, немного изменив аранжировку и добавив вокальные вставки в исполнении Лисы Мари. В таком виде песня войдет в новый сборник госпел-хитов Пресли. Особенность пластинки в том, что в ее создании поучаствовали музыканты, которые сотрудничали с Элвисом при жизни.

Напомним, Пресли скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. Его наследие оказало огромное влияние на музыку ХХ века. 

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