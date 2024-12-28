Экономика Украина получила новый транш кредита МВФ в размере 1,1 млрд долларов

2024-12-28 10:31

Украина получила транш от МВФ в размере 1,1 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Он отметил, что речь идет уже о шестом транше по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

"Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета. В общей сложности по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов", - написал Шмыгаль и поблагодарил МВФ за непоколебимую поддержку нашего государства в течение полномасштабной войны с РФ.

Напомним, в октябре Украина получила от МВФ 1,1 млрд долларов в рамках предыдущего, пятого пересмотра программы EFF на 2023-2027 годы. Ее общий объем составляет 15,5 млрд долларов.

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