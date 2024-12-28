Политика У Трампа заявили, что намерены добиться именно справедливого и устойчивого мира в Украине

2024-12-28 12:29

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет добиться справедливого, устойчивого и безопасного мира в Украине. Об этом в эфире Fox Business сказал кандидат на должность специального представителя США по Украине и рф Кит Келлогг.

"Президент (Трамп) очень избирателен в том, чего он хочет добиться, а добиться он хочет прекращения этих убийств и мира в этом регионе. При этом это не единственный его международный приоритет. Он хочет мира, который будет справедливым, который будет устойчивым, который будет безопасным", - заявил Келлогг.

Он напомнил, что в прошлом уже проходили мирные переговоры между Украиной и рф, включая Минский процесс, который "с треском провалился". Келлогг заверил, что Трамп не собирается идти по этому пути.

"Он понимает, как важны отношения, его отношения с союзниками. И он - именно тот, кто способен довести начатое до конца. Я непременно верю в то, что в относительно недалеком будущем он сделает это", - заявил Келлогг.

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