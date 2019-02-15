Украина КАРТА Сепаратисты применили на Донбассе российские беспилотники, ранены три бойца ВСУ

2019-02-15 10:40 153

За минувшие сутки террористы Донбасса 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции украинских защитников дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Пески, из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около Опытного, из минометов калибра 120 мм - в районе Верхнеторецка, из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Марьинки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник обстреливал украинских военнослужащих из минометов калибра 120 мм - вблизи Новолуганского, из минометов калибра 82 мм - в районе Крымского, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и с автоматических станковых гранатометов - вблизи Хутора Вольный, со станковых противотанковых гранатометов - в районе Зайцево.

Для корректировки артиллерийского огня сепаратисты активно применяли российские беспилотные летательные аппараты. В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток украинские военнослужащие сбили четыре вражеских квадрокоптера.