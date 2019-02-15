Курьезы фото Картридж первого выпуска игры Super Mario продан за 100 тысяч долларов

2019-02-15 14:13 228

Картридж первой игры Super Mario Bros, предназначенную для игровой приставки NES, продали на аукционе за $100 150.

По данным The Verge этот картридж является на сегодня одной из самых дорогих игр в истории. 

Состояние лота оценили профессионалы, после чего оно было сертифицировано соответствующими документами.

Коробка с игрой была помещена в специальный пластиковый кейс, на котором была оценка качества копии с 9,4 балла. Картриджу на сегодняшний день уже более 33 лет, и для него это очень хороший показатель.

Известно, что приобрели его не один покупатель, а группа коллекционеров, которые разделили сумму между собой. Ценность лоту также добавил тот факт, что данная копия игры, как утверждается, могла быть использована на тестовом запуске NES в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.

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