Мир Трамп решился: в США заявили о введении чрезвычайного положения

2019-02-16 13:30 558

 

Президент США Дональд Трамп введет в США чрезвычайное положение, чтобы в обход конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает The Associated Press в Twitter.

Трамп собирается подписать подготовленный конгрессом закон о бюджете, чтобы избежать возобновления шатдауна.

Учитывая, что законопроект не предусматривает выделение необходимой суммы для строительства стены на границе с Мексикой, президент США собирается пойти на крайние меры — ввести режим "чрезвычайного положения", чтобы построить стену силами военных.

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