Украина Наследство в Украине облагают специальным налогом: раскрыты подробности

2019-02-17 11:00 444

Недвижимость, полученная в наследство представителям первой и второй степени родства не должна облагаться налогом.

Недвижимое имущество, которое в Украине получили наследники первой и второй родства в 2018 году облагаться государственной пошлиной не будет. Такие данные сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба ГФС Украины.

«Объекты наследства, наследуемого членами семьи наследодателя первой и второй степени родства облагается налогом по нулевой ставке налога на доходы физических лиц. При этом членами семьи физического лица первой степени родства считаются ее родители, мужчина или жена, дети, в том числе усыновленные. А членами семьи физического лица второй степени родства считаются ее родные братья и сестры, ее баба и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки», — сообщается на официальной странице ведомства.

Кроме того пресс-служба ГФС акцентирует, что тот же «нулевой» налог действует и на получение имущества в дар от членов семьи все то же первой или второй степени родства.

ВАЖНО: стоит обратить внимание на то, что для применения указанного порядка налогообложения между одаренным и дарителем должен быть заключен договор в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины.

«В таком случае подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (далее – годовая налоговая декларация) не нужно, но при отсутствии других оснований, когда подача декларации является обязательным. Например, налогоплательщик получил доходы от продажи корпоративных прав предприятия и получил в наследство недвижимое имущество, то в таком случае годовую налоговую декларацию необходимо подать», — отмечают в ведомстве.

Регуляция налогообложение дохода, полученного налогоплательщиком в результате принятия им в наследство или дар средств, имущества, имущественных или неимущественных прав осуществляется в порядке, установленном ст. 174 г. IV Налогового кодекса Украины, сообщают в ГФС.