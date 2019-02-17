Мир Корабль-невидимка вошел в состав Военно-морских сил США

2019-02-17 14:00 378

 

Новейший американский боевой корабль прибрежной зоны боевых действий USS Tulsa (LCS 16), выполненный по технологии стелс, в субботу, 16 февраля, в ходе церемонии в Сан-Франциско официально вошел в состав Военно-морских сил США, сообщает пресс-служба Пентагона.

Корабли этого типа предназначены для патрулирования, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, защиты флота от нападения катеров и морских беспилотников, постановки минных заграждений и противоминной борьбы, ведения разведки, поддержки действий сил специальных операций.

Tulsa относится к кораблям класса Independence, корпус которых сконструирован по типу тримарана. При длине 127 метров и ширине 31 метр водоизмещение корабля достигает 2,3 тыс. тонн. Максимальная скорость составляет 47 узлов, а дальность плавания - 6,4 тыс. км.

Корабль Tulsa стал 15-м кораблем прибрежной зоны боевых действий класса LCS и восьмым типа Independence, который был передан военно-морскому флоту США.

В общей сложности ВМС США намерены принять на вооружение 34 корабля класса LCS. Вооружение корабля включает пушку калибра 57 мм, четыре пулемета калибра 12,7 мм и пусковую установку на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на борту базируются два вертолета MH-60R/S Sea Hawk и беспилотники.

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