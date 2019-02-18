Мир Ученые выяснили, какая еда увеличивает риск рака и болезней сердца

2019-02-18 14:45 267

Как сообщает Food News, ученые Онкологического центра имени Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара заметно увеличивает риск возникновения рака.

Исследователи провели эксперимент над группой мышей. Одним животным давали количество сахарозы, сопоставимое с объемом, потребляемым во многих западных странах, а другие сидели на крахмальной диете без сахара. В итоге эксперты пришли к выводу, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост опухоли.

Кроме того, ученые обнаружили, что высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар привели к росту метастазов в легких мышей.

Специалисты советуют ограничивать потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета, ожирения и болезней сердца. Также стоит обратить внимание на то, что высокофруктозный кукурузный сироп может содержаться во многих продуктах - конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке и других.

Также эксперты рекомендуют вместо сладкого перекусывать фруктами, а столовый сахар в своем рационе заменить медом.