В Украине упростили передачу автомобильных номеров

В Украине ввели возможность через сервисный центр МВД регистрировать номерные знаки за другими автомобилями и передавать их в собственность.
Об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook, передает Соцпортал.
- Владелец ИНЗ может перезакрепить его за другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав необходимые документы в любой сервисный центр МВД, - говорится в сообщении.
Ранее такая процедура осуществлялось на основании справки, которую можно было получить только в Главном сервисном центре МВД в Киеве.