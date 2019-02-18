Украина В Украине упростили передачу автомобильных номеров

2019-02-18 18:30 423

 

В Украине ввели возможность через сервисный центр МВД регистрировать номерные знаки за другими автомобилями и передавать их в собственность.

Об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook, передает Соцпортал.

- Владелец ИНЗ может перезакрепить его за другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав необходимые документы в любой сервисный центр МВД, - говорится в сообщении.

Ранее такая процедура осуществлялось на основании справки, которую можно было получить только в Главном сервисном центре МВД в Киеве.

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