Украина В Украину идет похолодание, местами до минус 13 градусов

2019-02-18 19:30 441

 

В Украине во вторник, 19 февраля, сухую погоду будет определять антициклон, перемещающийся с севера Европы вместе с холодным воздухом. В большинстве областей страны, кроме западных, температура снизится, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. В восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла; в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью 8-13° мороза, днем около 0°. На остальной части территории ночью 3-9° мороза, днем 3-8° тепла. В Киеве – без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 4-6° тепла.

20 февраля в западных и северных областях Украины ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, в восточной части страны 1-6° мороза, на востоке 5-10° мороза; днем 2-8° тепла, на юге до 10° тепла, в восточных и северо-восточных областях от 1° мороза до 5° тепла. В Киеве – небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

21 февраля на Левобережье выпадет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (на юге и западе страны днем 4-9° тепла). В четверг в Киеве ночью и днем температура составит около 0°, будет сухо.

22 февраля на всей территории Украины, кроме восточной части, ожидается снег, местами с дождем. Температура ночью и днем в западных и южных областях-около 0°, на остальной территории 1-7° мороза, на северо-востоке ночью до 10° мороза. В Киеве днем пойдет снег, температура в течение суток опустится до 1-6° мороза.

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