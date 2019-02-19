Украина КАРТА ЛЫЖНИКОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПОВЫШЕННОЙ ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ

2019-02-19 12:14 144

Спасатели предупредили любителей горнголыжных курортов о повышенной лавинной опасности.

Из-за оттепели в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей резко возросла вероятность схода лавин.

"19 февраля в результате оттепели в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Напомним, в общем в этот день в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, однако осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +11 градусов.