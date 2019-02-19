Украина Подозреваемые в кровопролитии на Майдане остались при должностях и погонах, - ГПУ

2019-02-19 11:42 225

Более трех десятков человек, которым было объявлено подозрение о совершении преступлений во время Евромайдана, до сих пор работают в правоохранительных органах, 10 из них на руководящих должностях.

"На сегодняшний день 36 человек, которые получили подозрение, продолжают работать в правоохранительных органах, из них 10 на руководящих должностях. Руководителями управления департаментов работают лица, которым инкриминируется организация убийств.

Они продолжают работать и никакой реакции на то, чтобы их каким-то образом отстранить от должностей не принимаются: суды не соглашаются, руководство самостоятельно не принимает мер. И таких примеров множество", - отметил он, комментируя, с какими проблемами управление спецрасследований ГПУ сталкивается в расследовании совершение преступлений во время Евромайдана", - сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк в ходе Круглого слола в Киеве.

Среди других проблем он отметил прямое вмешательство в работу своего управления.

"Если кратко о проблематике, то это проблематика и непосредственно деятельности ГПУ: и сокращение штатов, и кадровые изменения. На половине расследование в 2016 году подразделение сокращается на 40 человек. Если раньше это были косвенные вмешательства, то на сегодняшний день в 2018 году это приобрело признаков прямого вмешательства.

Например, в Хмельницком дело было закрыто, после того как следователи управления спецрасследований получили результаты и сообщили о подозрении, генпрокурор передал расследования в другое подразделение. Такая же ситуация была в деле об убийстве правоохранителей: после сообщения о подозрении был сменен руководитель и было изменено подозрение. Дело в отношении государственных исполнителей также передана в другое подразделение, который помогал разгонять Майдан. Помехи системе есть и со стороны МВД и СБУ, практическое отсутствие помощи со стороны оперативных подразделений, за исключением отдельных эпизодов", - сказал Горбатюк

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