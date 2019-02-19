Украина В Украине появятся новые купюры в 500 гривен

2019-02-19 18:00 399

С 22 февраля 2019 Национальный банк Украины вводит в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью нынешнего главы НБУ Якова Смолия. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Это делается с целью обеспечения наличного обращения в пределах запланированного на 2019 год выпуска - на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала. На купюрах также будет отображен год выпуска.

Банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.