В Украине появятся новые купюры в 500 гривен

С 22 февраля 2019 Национальный банк Украины вводит в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью нынешнего главы НБУ Якова Смолия. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Это делается с целью обеспечения наличного обращения в пределах запланированного на 2019 год выпуска - на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала. На купюрах также будет отображен год выпуска.
Банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.