Украина Прибавка в 1000 грн: формула, по которой в Украине пересчитают пенсии

2019-02-20 22:00 429

 

В Украине с 1 марта пересчитают пенсии. Размер прибавки может составить более 1000 грн (если пенсия сейчас выше 5 тыс. грн). Выплаты повысят на 17-20% от расчетного размера.

Пенсии украинцев считают по формуле: средняя зарплата по стране за три года умножить на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней, пишет Обозреватель.

Если окажется, что пенсия по формуле ниже минимальной – 1497 грн – ее повысят до указанного уровня.

Минимальную пенсию в Украине получают около 2 млн человек. Часть из них из-за низких зарплат по формуле должна получать меньше, но государство компенсирует разницу и гарантирует выплату по крайней мере прожиточного минимума для нетрудоспособных (также называют минимальной пенсией).

С 1 марта все пенсии, которые подсчитаны по формуле, повысят на 17-20%. Точная цифра зависит от показателя роста зарплаты, пока этих данных нет. Так, размер прибавки составляет ½ прошлогодней инфляции плюс ½ среднего за три года роста зарплат.

Но в 2019-м, когда произойдет перерасчет пенсий, будут учитывать ту зарплатную базу, которая уже есть в формуле. В результате те украинцы, которые выходили на пенсию в 2018-м году и те, кто получил выплату раньше, окажутся в неравном положении.

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